Тимошенко: треба починати переговори про "канікули" погашення зовнішніх боргів України

В умовах епідемії коронавірусу та економічної ситуації, в якій сьогодні опинилася країна, потрібні чіткі та зрозумілі рішення, зокрема, початок переговорів щодо відтермінування погашення зовнішніх боргів України. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 канал".

"Необхідно подбати про лікарняні виплати тим, хто змушений перебувати з дітьми вдома. І засоби захисту тих, хто працює та їздить на роботу, тут особлива відповідальність лягає на роботодавців. Водночас треба зберегти життя країни, підтримавши вітчизняну економіку", - наголосила Тимошенко.

Втім, першочерговим завданням влади, на думку Тимошенко, є початок переговорів щодо відтермінування погашення зовнішніх боргів.

"У нас третина бюджету йде на погашення та обслуговування державного боргу. Ніякими запозиченнями сьогодні такий масштаб фінансових ресурсів ми не забезпечимо. Нам треба говорити про "канікули" для виплати цих коштів хоча б на рік-півтора, а краще на два роки. Це вивільнить великий обсяг ресурсів. Нам потрібно вступати в переговорний процес. І в мене немає сумнівів, що буде досягнуто результату, якщо переговори будуть проведені правильно", - зазначила лідер "Батьківщини".

За словами Юлії Тимошенко, шляхом оптимізації видатків бюджетів усіх рівнів вдасться вивільнити частину необхідних для економіки країни коштів.

"Нам треба повністю переглянути бюджети всіх рівнів, і це не означає, що нам треба прибрати з видатків бюджету ті фінансові ресурси, які підтримують економіку. Потрібно прибрати абсолютно безглузді, непотрібні видатки, які йшли на закупівлю машин та всього необхідного для силових структур. Треба прибрати видатки, які йшли на виплату якихось неймовірних заробітних плат вищому чиновницькому складу країни", - додала політик.

Тимошенко переконана, що продаж природного газу за цінами європейської біржі допоможе заощадити українським родинам необхідні для життя кошти, а державі - кошти, що йдуть на виплату субсидій.

За словами Тимошенко, вагомий крок у захисті української економіки - це докорінна зміна усієї монетарної політики Нацбанку.

"Сьогодні з економіки всі гроші перетягнули по суті у фінансову сферу. Потрібно все навпаки зробити. Треба дати можливість фінансові ресурси передати в економіку, підприємцям, щоб вони працювали. Крім того, нам треба зробити всі умови, щоб максимум промислових та непромислових підприємств в Україні працювали. Але зі збереженням усіх необхідних норм безпеки щодо розумного карантину, з усіма необхідними запобіжними заходами", - зауважила голова партії.

Тимошенко наголосила, що кризові умови вимагають правильного менеджменту в усіх сферах життя країни, тому необхідно використовувати індивідуальний підхід та аналіз кожної галузі.

Нагадаємо, в Україні станом на 23 березня офіційно підтверджені 73 випадки коронавірусу. За минулу добу, 22 березня, кількість інфікованих COVID-19 збільшилась на 26 осіб.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду України ввести надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Згодом надзвичайну ситуацію оголосили у Львівській області. Загалом режим надзвичайної ситуації запроваджений вже в 10 областях.