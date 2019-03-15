Тимошенко: новий президент має встановити справедливі тарифи

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила, що найбільша корупція - на тарифах українців

Новий президент зможе встановити справедливі ціни на газ і вони будуть вдвічі нижчі за сьогоднішні. Про це Юлія Тимошенко заявила в прямому ефірі телеканалу "Інтер", повідомляє прес-служба "Батьківщини".

За словами Тимошенко, реалізувати це одразу ж після виборів дозволить рішення Окружного адмінсуду м. Києва, яке встановило, що у 2016 році своєю постановою уряд встановив тарифи для населення незаконно та необґрунтовано.

"Декілька тижнів тому я виграла суд проти уряду України. Суд скасував постанову Кабміну, яка незаконно встановила ціну на газ, необґрунтовано. І це означає, що новий президент зможе діяти негайно і негайно встановити справедливі ціни на газ. Ціна буде вдвічі нижче, ніж сьогодні", - сказала лідер "Батьківщини" і додала, що, як наслідок, тарифи на тепло і гарячу воду також знизяться.

Тимошенко наголосила, найбільша корупція, яка сьогодні є, - на тарифах українців.

"Влада збирає з вас тарифи, а потім відмиває на свої приватні рахунки, зокрема як пан Коболєв. І які б контракти вони зараз не підписували, це закінчиться для них після виборів жорсткою відповідальністю", - прокоментувала голова партії інформацію про те, що уряд запропонував керівнику "Нафтогазу" новий контракт, у якому йдеться про збільшення видобутку українського газу та ринкові, а не захмарні зарплати.