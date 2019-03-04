Тимошенко: нова влада має почати діяти з перших днів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що особливу увагу нова влада має приділити проблемі скорочення населення України

Довгострокові кредити під низькі відсотки для бізнесу та доступна іпотека, повернення реальної допомоги родинам з дітьми, сучасна медицина, європейські зарплати - це конкретні завдання Нового економічного курсу, покрокового плану відбудови України, який буде втілено в життя одразу після виборів. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, відвідуючи Буковину в межах всеукраїнського передвиборного туру, повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко, яка провела велелюдні мітинги в Сторожинці, Новоселиці та Хотині, упевнена: "Україна буде соціально орієнтованою та економічно розвинутою країною за умови обрання відповідальної влади, яка дбатиме про людей".

"Наше завдання - збільшити доходи людей та підняти економіку, впровадити медичне страхування та справедливу пенсійну реформу, а також зробити усі умови для комфортного життя українців у своїй країні. Треба збільшити доходи людей щонайменше в 3,5 раза і підняти їх хоча б до рівня Польщі", - заявила Юлія Тимошенко на мітингу в Старожинці.

Кандидат у президенти переконана: виконання розробленого під її керівництвом кращими вітчизняними фахівцями плану змін створить умови для реалізації українців на власній землі.

"У Новому економічному курсі запланована правильна політика, яка дасть можливість Національному банку фінансувати під 3-5% річних все: і кредити для ведення бізнесу, і кредити для придбання житла", - розповіла лідер "Батьківщини" мешканцям Новоселиці.

Тимошенко зазначила, що особливу увагу нова влада приділить проблемі скорочення населення України. Здолати загрозливу тенденцію, коли смертність вдвічі перевищує народжуваність, на думку політика, допоможе і збільшення державної допомоги при народженні дітей.

"З перших днів нова влада поверне допомогу при народженні дитини: 50 тис. грн - при народженні першого малюка, 100 тис. грн - на другу і 150 тис. грн - на третю і більше. І в дітей будуть рівні можливості для розвитку і отримання сучасної освіти", - наголосила кандидат у президенти в Хотині.

За її словами, найперше, на чому має зосередитися лідер "Батьківщини" у разі перемоги на виборах, - припинення війни та забезпечення миру на умовах України, а також окупованих нині Донбасу та Криму.

"Ми повернемо мир і все у нас буде добре!" - підсумувала голова партії.