Тимошенко: нова Конституція має бути суспільним договором

Цей договір, за словами Тимошенко, має зруйнувати монополізм олігархів на владу

Новий суспільний договір, тобто нова Конституція – це головна умова для побудови справедливої та сильної України. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко сьогодні на прес-конференції у Києві, повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, чинна Конституція 1996 року виконала головне завдання – закріпила державність, але водночас має низку вад.

По–перше, зазначила Тимошенко, Конституція де-факто "цементувала кланово-олігархічні домовленості": "Чинна Конституція стала міжолігархічним, а не суспільним договором. Саме тому потрібне ухвалення нового Основного закону, який працюватиме в інтересах народу, а не кланів".

По-друге, за її словами, саме через олігархічні домовленості український народ був позбавлений головного права – бути єдиним джерелом влади.

Третя вада чинної Конституції, за словами Тимошенко, полягає в тому, що всі гілки влади є безконтрольними, а тому абсолютно безвідповідальними.

"Конституція для правителів та чиновників держави має бути правовою Біблією, але в Україні вона знаходиться в руках махрових атеїстів, які не просто її не виконують, але інколи навіть і не читали", – зауважила народний депутат.

Окрім того, за словами Тимошенко, проблемою чинної Конституції є надзвичайно слабке місцеве самоврядування: "Україна має бути унітарною державою, але потребує фундаментального посилення прав місцевого самоврядування".

Наступна проблема в Конституції, на думку лідера "Батьківщини", – недовіра українців до чинної судової системи.

"Вони вважають її несправедливою та недоступною для більшості людей. Вади і проблеми існуючою Конституції з усіма поправками, які вніс чинний президент, не привели до народження сильної правосудної системи судочинства", – зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" зазначила, що в чинній Конституції права та свободи людей "ніким і нічим не гарантовані": "У Конституції зазначені глибокі та системні права та свободи людей, які тотально проігноровані всіма гілками влади. У Основному законі унормовані абсолютно безпрецедентні права влади і зафіксовані лише обов’язки людей".

Тимошенко переконана, що наразі суспільство має створити потужну концепцію нового суспільного договору – проект нової Конституції, який стане чітким ультиматумом для всіх кандидатів у президенти та який новий президент повинен винести на Всенародний референдум.

Лідер "Батьківщини" впевнена, що за 9 місяців внаслідок суспільної дискусії має народитися проект гармонійного суспільного договору, у якому представники влади не можуть змінювати навіть кому.

"Я як кандидат у президенти і команда партії "Батьківщина" – однодумці з українським суспільством щодо "перезаснування держави" на основі нового суспільного договору, який би закріпив права і свободи людей, забезпечив справжні фундаментальні гарантії виконання цих прав і свобод. Ми будемо учасниками і партнерами українського суспільства, щоб у новій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління. Ми маємо забезпечити систему безпеки і оборони, яка не дозволить більше жодному агресору вломитися в нашу країну та вбивати українців", – наголосила вона.

Як підсумувала Тимошенко, саме на базі нового суспільного договору має бути заснована сильна держава і сильна Україна.