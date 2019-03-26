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У Тимошенко назвали можливого суперника у другому турі

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 10:56
У Тимошенко назвали можливого суперника у другому турі
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

У партії Тимошенко вважають, що до другого туру вийде Петро Порошенко

У партії "Батьківщина" кандидата в президенти Юлії Тимошенко вважають, що у другому турі їй протистоятиме чинний президент Петро Порошенко. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Прибрати зайвого: з ким і як планують виходити до другого туру виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко".

Зокрема, співрозмовник РБК-Україна в керівництві партії "Батьківщина" вважає, що за підсумками першого туру Тимошенко буде першою, але розклад за підсумками другого туру поки передбачити складно. За його словами, швидше за все, у другому турі опиняться Тимошенко і Порошенко. Що ж стосується Зеленського, то його результат не беруться прогнозувати, оскільки вирішальними факторами стануть явка молоді і захист результатів голосування.

"Думаю, до другого туру ми можемо вийти з Порошенком, і він буквально спробує пролізти. Якщо ж прийдуть виборці Зеленського, то все може перегратися", - розмірковує співрозмовник.

У штабі Тимошенко ключовими завданнями бачать мобілізацію прихильників і захист результатів. Крім того, один зі співрозмовників РБК-Україна на Турівській вважає, що жодні скандали і зливи компромату останніх днів перед голосуванням на рейтинги суттєво не вплинуть.

"Зараз головне завдання будь-якого кандидата - не нашкодити самому собі. Нашкодити конкурентам вже не вийде. Головне - польова робота і захист результату", - впевнений штабіст.

Нагадаємо, раніше дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова свідчать, що найвищі шанси вийти до другого туру виборів 2019 мають Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко показав нові докази скупки голосів за Тимошенко.

У штабі Зеленського спрогнозували ситуацію у другому турі виборів
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