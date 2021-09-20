Тимошенко назвала три кроки для розв’язання тарифної кризи

Направити газ вітчизняного видобутку на потреби українців, забезпечити субсидіями кожну родину, яка її потребує, та підтримати місцеві бюджети дотаціями з центральної казни - ось ці три кроки, які захистять людей перед тяжким опалювальним періодом.

"Я сподіваюся, що прем’єр-міністр в п’ятницю разом з урядом буде доповідати про те, що будуть робити з тарифами. Адже на сьогодні ціна газу для тепла підвищилася майже вдвічі, і зараз збирають мерів для того, щоб їх примусити з місцевих бюджетів покрити цю різницю в тарифах, щоб люди подорожчання не відчули. А в місцевих бюджетах цих грошей немає, тому треба негайно голосувати законопроєкт, який підписали всі лідери фракцій, щоб дешевий український газ віддати людям", - наголосила Юлія Тимошенко.

Голова фракції наполягає на негайному ухваленні парламентом двох законопроєктів "Батьківщини": №4680, який направляє газ вітчизняного видобутку на потреби населення, та законопроєкт №6011, відповідно до якого гроші, які Україні виділив МВФ, направляються на субсидії. А третє, що має зробити парламент, це відверто поговорити з очільниками місцевих громад і не скидати на їхні плечі тарифні проблеми.

"Треба зібрати Асоціацію міст на чолі з Кличком у Верховній Раді, запросити профільні комітети та голів фракцій для того, щоб розібратися, що буде з тарифами. Тому що зараз їх примушують в бюджеті на наступний рік робити видатки, яких у них немає, на компенсацію зростання тарифів. Це повний розвал управління країною, тож треба негайно змінювати ті рішення, які приносять країні біду", - закликала Юлія Тимошенко.