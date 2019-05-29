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Тимошенко назвала перші кроки нового прем'єра

Новини » Вибори 2019    29.05.2019 - 11:14
Тимошенко назвала перші кроки нового прем'єра
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Першими кроками має бути підвищення пенсій, зарплат та зниження тарифів

Першими кроками нового прем'єр-міністра України мають бути підвищення пенсій, зарплат та зниження тарифів. Про це сказала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі Українського радіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Зараз на виборах люди обрали нового президента, а тепер на парламентських – можуть обрати нового прем'єра. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної ради, стоїть лідер, який, у разі перемоги, може очолити Кабмін", – зауважила лідер "Батьківщини".

За її словами, обрання нового голови уряду залежить саме від українців, від того, як вони проголосують, а не від кулуарних домовленостей: "Це важливе повноваження людей – формувати уряд. Це буде їхня воля та рішення".

Як зазначила політик, "якщо люди проголосують за нашу партію, – дійсно, я як лідер можу претендувати на позицію прем'єр-міністра".

"Якщо народ дозволить зайти в парламент і формувати уряд з новим президентом, ми почнемо з пенсійних змін. І поставимо пенсію не менше затвердженого середнього прожиткового рівня, ми змінимо коефіцієнт нарахування пенсії з 1 на 1.35, ми проведемо індексацію та осучаснення. Ми не дозволимо більше так знущатися з пенсіонерів", – зауважила вона.

Серед перших кроків нового прем'єра і зниження тарифів.

"Це є нашим стратегічним завданням і ми зможемо це поправити, якщо переможемо на парламентських виборах", – підсумувала Тимошенко.

"Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно
Новини України Порошенко Зеленський тарифивыборыТимошенко
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