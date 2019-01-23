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Тимошенко назвала Філарета духовним лідером нації

Новини » Політика    23.01.2019 - 15:56
Тимошенко назвала Філарета духовним лідером нації
Фото: Тимошенко та Філарет (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Тимошенко особисто привітала Філарета

Юлія Тимошенко взяла участь в урочистій літургії у Володимирському соборі, присвяченій ювілею Патріарха Філарета, і мала честь особисто привітати Святійшого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook лідера "Батьківщини".

"Святійшому Патріарху Філарету – 90 років! Це ціла епоха. Ціла історія. І велике достойне чесне життя. Шлях гідності та смиріння Божого, шлях боротьби і шлях перемоги!", – написала Тимошенко.

Тимошенко переконана: Філарет – патріарх не лише за посадою, рішенням церковних соборів, офіційним званням, а за самим життям, за місією, світовідчуттям і чуттям обов'язку.

"Патріарх від народу і для народу. Незалежно від статусу та сану", – зауважила вона.

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що саме завдяки Філарету ми маємо сьогодні Єдину помісну Українську Церкву.

"Насамперед завдяки йому ми маємо Томос. Саме завдяки діяльності Святійшого Українська церква від самих витоків своїх стала духовною основою Української держави. Патріарх Філарет – духовний лідер нації, і такі лідери народжуються раз на століття. Україні пощастило!", – переконана Тимошенко.

Вона назвала Філарета тим світлим символом єднання, який так потрібен сьогоднішній Україні. 

"Дякую за Вашу боротьбу, за Вашу мужність, за всі ті добрі і великі справи, зроблені Вами для нації, для країни, для Церкви. За те, що боролися, що не зламалися, що не поступились жодним кроком і жодним принципом в Українській справі", – сказала голова партії Святійшому.

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