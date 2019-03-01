Тимошенко: у нас є можливості знизити ціну на газ

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко обіцяє знизити ціну на газ

У випадку перемоги на виборах буде шанс знизити ціни на газ удвічі, і ми зробимо це у перші тижні роботи нової команди. Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні на зустрічі з громадою Києва.

«У нас не просто є шанси і можливості знизити вдвічі ціни на газ, це треба робити одразу. Адже через тарифи влада забирає все, що є в українських родин», – обурилася вона.

Після приходу до влади новий президент зможе повернути порядок, який існував до 2014 роки, коли український газ спрямовувався на потреби населення та бюджетної сфери, запевнила лідер «Батьківщини».

Собівартість газу буде перерахована і становитиме 3.50 грн за кубометр, прогнозує вона.

«А не 8.55 грн за кубометр, як є зараз, і до кінця 2019 року вони хочуть довести ціну до 12 грн», – звернула увагу кандидат у президенти.

Окрім того, може бути закладено 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі, додала Тимошенко.

Саме ситуація навколо тарифів, переконана лідер «Батьківщини», демонструє те, як чинна влада «споживала нас впродовж 4,5 років».

«Чинна влада мріє ще на 5 років залишитись керувати країною, але «ми не допустимо цього», - наголосила лідер «Батьківщини».

«Я вважаю, їх треба прибирати негайно. Вони не уявляють, як люди рахують дні до того моменту, коли можна буде їх притягнути до відповідальності. Або ми їх, або вони нас», – підсумувала кандидат у президенти України.