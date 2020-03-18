Тимошенко: треба починати переговорний процес щодо реструктуризації держборгу

Поширення коронавірусу та економічна криза потребують зміни державної політики, зокрема влада мусить негайно почати переговорний процес щодо реструктуризації державного боргу. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "НАШ", передає РБК-Україна.

"Треба негайно говорити про реструктуризацію боргу. Я взагалі здивована, що досі не ведеться така розмова. У нас третина видатків бюджету сьогодні йдуть на обслуговування і повернення боргів. А цього країні зараз робити не можна", - сказала Тимошенко.

Вона переконана, що влада мусить розробити й індивідуальний підхід для кожної галузі, аби допомогти країні оговтатися від наслідків тієї ситуації, що сьогодні склалася.

"Ми, наприклад, під час кризи у 2009 році для металургійної галузі робили одні заходи, для хімічної - інші, для аграрного комплексу була ще інша програма порятунку. Але зараз у влади цього немає. І я сьогодні запропонувала допомогу нашої команди. Ми не хочемо, щоб у цих умовах був поділ на владу та опозицію. Ми сьогодні - одна національна команда і всі ті речі, які я робила і під час кризи, і під час епідемії, я готова не просто викласти по пунктах, я готова разом з владою проходити це та допомагати", - додала Тимошенко.

Як раніше писало РБК-Україна, закон про ринок землі відклали до переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо виділення нової фінансової допомоги.