Тимошенко розпочинає консультації з МВФ щодо зниження ціни на газ

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко вважає співпрацю з МВФ надзвичайно важливою для України

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розпочинає консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо зниження ціни на газ. Про це Тимошенко заявила під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Покладіться на наше мистецтво переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо разом, але будемо в правильних межах співпраці в Україні. І нинішні економічні показники, я думаю, також будуть підставою для того, щоб МВФ замислився над новою програмою для України з новим президентом і новим урядом", - заявила лідер "Батьківщини" перед зустріччю із директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.

Тимошенко наголосила, що співпраця із МВФ є для України надзвичайно важливою. Її необхідно продовжувати, але на умовах, які не шкодитимуть інтересам українців, вважає політик.

Тимошенко хоче обговорити майбутню спільну роботу із найбільшим закордонним донором ще до виборів, "аби не втрачати на це час по їх завершенні".

"Але я водночас не дозволю нікому брати ціни на газ монопольні, неринкові, які затверджені не ринком, а урядом, які мають 300% рентабельності. В той час, коли українці мають сьогодні середню заробітну плату 300 доларів на місяць і середню пенсію десь на рівні 65 доларів на місяць. І тому все буде збалансовано, галузь газова буде абсолютно прибутковою, навіть в цьому не сумнівайтеся", – запевнила кандидат у президенти.

Тимошенко зазначила, що її команда через півроку у випадку перемоги на президентських виборах планує виграти і парламентські, а тому вона ніколи б не гарантувала дворазове зниження тарифів, якби точно не мала механізму, як це можна зробити.

"Жодного зобов’язання, яке я не змогла би виконати в ці півроку, у вікно можливостей, я як досвідчений політик на себе брати не буду", – підсумувала голова партії.