Тимошенко розпочала передвиборний тур Україною

Тимошенко зібрала мітинг у Дніпрі

Во вторник, 5 февраля, Юлия Тимошенко собрала в Днепре многолюдный митинг. Встретиться с лидером «Батькивщины» пришло около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба политсилы.

Встречей с общиной родного города Юлия Тимошенко начала свой большой предвыборный тур по стране.

Выступая перед земляками, кандидат в президенты Украины назвала 2019 год решающим.

Она заявила, что идет побеждать и пообещала, что ее команда уже со следующего после выборов дня начнет внедрение плана коренных изменений в интересах украинцев.

Именно для этого вместе с командой лучших отечественных специалистов разработана стратегия развития страны – Новый курс, заявила политик. Он будет предусматривать изменения во всех сферах жизни общества.

Юлия Тимошенко заверила, что главной целью стратегии является создание условий для жизни и работы каждого украинца на родной земле.

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что новая власть направит украинский газ на нужды населения и снизит его стоимость для граждан как минимум вдвое. Кандидат в президенты продемонстрировала платежки, которые ей передали граждане. Она сообщила, что в случае победы на выборах, вернется на эту самую площадь, чтобы отчитаться о сделанном и покажет новые квитанции.

«Когда я это говорю, я точно знаю, что мы это сделаем», – заявила Юлия Тимошенко.