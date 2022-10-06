Тимошенко: мирных переговоров не будет, Россия должна готовиться к капитуляции

"Я ей хочу сказать как парламентарий парламентария, как женщина женщине, как украинка бывшей украинцы - мирные переговоры для них будут выглядеть исключительно как капитуляция. И только тогда, когда все наши территории будут возвращены", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что для всех, кто предлагает украинцам мирные переговоры по цене сдачи национальных интересов, существует только один ответ.

Тимошенко назвала циничным предложение российской политики о мирных переговорах, ведь в момент, когда была озвучена эта инициатива, российские войска нанесли ракетный удар по Шепетовке Хмельницкой области, которая является Родиной Матвиенко.

"Безусловно, эти заявления не стоят ничего, но важно знать - они на всех уровнях уже умоляют о мирных переговорах. Это значит, что они понимают, что позорно, унизительно и очень быстро проигрывают, и что Украина стремительно возвращает себе свои территории. И я убеждена, что победа уже на пороге", - резюмировала Тимошенко.