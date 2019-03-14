Тимошенко з особистих політичних причин намагається заблокувати ріст соцзабезпечення громадян, - нардеп

Фото: Максим Курячий (km-ua.com)

Нардеп заявив, що громадяни шоковані заявами Тимошенко, яка виступила проти монетизації субсидій

Заступник голови фракції партії “Блок Петра Порошенка” Максим Курячий заявив, що до партії звертається дуже велика кількість людей з проханням прокоментувати і надати оцінку заяві Юлії Тимошенко, яка виступила проти монетизації субсидій та індексації пенсій, які вже отримують мільйони українців. Про це Курячий заявив з трибуни Верховної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба партії.

Він також наголосив, що громадяни шоковані подібними заявами і діями Тимошенко.

“Люди дуже добре пам’ятають, як у 2009 році прем’єр Тимошенко витратила дуже багато часу, зусиль і грошей на рекламу своїх досягнень у перерахунку пенсій. Реклами було більше, аніж пенсій”, - наголосив Курячий.

Він також нагадав, що у листопаді-грудні 2009 року, за кілька місяців до президентських виборів, Тимошенко нібито підняла пенсії.

“Юлія Володимирівна нібито ощасливила пенсіонерів, додавши їм від 60 копійок аж до 30 гривень. Тому не Тимошенко коментувати сьогоднішню ініціативу Уряду. Зараз відбувається зріст пенсій на сотні і тисячі гривень”, - підкреслив заступник голови фракції.

“Зі своїх власних, політичних і особистих причин Тимошенко намагається заблокувати рішення про виплати соціально вразливим пенсіонерам заради досягнення влади. Позаздрити рішенню, за яким пенсіонери отримують пенсії - це не по людськи”, - наголосив Курячий.

Він також підкреслив, що політична боротьба - це конкуренція, але не за рахунок людських інтересів і прав.

“Юліє Володимирівно, не беріть в заручники тих, хто потребує цієї підтримки і турботи”, - закликав парламентар.

Курячий також нагадав, що у 2009 році уряд Тимошенко виступив проти закону про підвищення соціальних стандартів.

“Саме уряд Тимошенко демонстративно не хотів виконувати рішення про підвищення мінімальної зарплатні тільки тому, що закон запропонував президент”, - сказав Курячий.

Саме таке лицемірство Тимошенко, на переконання народного депутата, стало причиною того, що вона програла президентські вибори 2010 року. “І внаслідок цього, владу захопив Янукович”, - додав Курячий.

“Якщо не лицемірством, то як по іншому назвати нещодавню приязну розмову з олігархом Коломойським тієї, хто у своїй виборчій програмі обіцяє зламати кланово-олігархічну систему?!”, - наголосив заступник голови фракції.

Курячий переконаний, що в союзі з олігархом можна тільки посилити олігархічну систему.

“Ви з олігархом зібралися ламати олігархічну систему?! З ним її можна тільки відновити і розвинути”, - сказав парламентар.

Курячий також звернувся до пенсіонерів: “Шановні друзі, шановні українці, ви отримували і будете отримувати індексацію пенсій та законні виплати. І монетизація субсидій обов’язково відбудеться. Власне, вона вже відбуваєтсья, бо монетизацію вимагає ухвалений Верховною радою закон”.

“Люди чекають на позитивні зміни, і протистояти цьому можуть лише явні або приховані вороги України”, - сказав на завершення Курячий.