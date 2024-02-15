Падение Ил-76. Тимошенко инициирует в парламенте закрытую встречу с уполномоченным ВР из-за ситуации с пленными

"По просьбе родителей наших военнопленных инициирую закрытую встречу народных депутатов с Уполномоченным Верховной рады по правам человека", - написала Тимошенко.

Она также подчеркнула, что парламент должен приложить все усилия, чтобы выяснить судьбы наших бойцов, которые не были обменены в день падения российского Ил-76.

Падение российского самолета Ил-76

Напомним, 24 января российский самолет Ил-76 упал вблизи села Яблоново в Белгородской области РФ.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в якобы сбитии самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Позже в ГУР отметили, что на борту Ил-76 могли быть как ракеты, так и люди. При этом, по данным разведки, на борту также должны быть российские чиновники. В последний момент ФСБ запретило им садиться на самолет.

СБУ возбудила дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Украина призывает провести международное расследование, но Москва в традиционной для нее манере выступила против.

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