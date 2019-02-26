Тимошенко ініціювала збір підписів за імпічмент Порошенка

Також Тимошенко вимагає створити ТСК

Партия "Батькивщина" начинает в Верховной раде сбор подписей за импичмент президента Петра Порошенко и инициирует создание Временной следственной комиссии (ВСК), которая должна расследовать коррупцию в оборонной отрасли. Об этом Юлия Тимошенко сообщила на специальном брифинге в парламенте и первой поставила свою подпись под постановлением об импичменте.

"К сожалению, "мова, віра, армія" стали крупнейшими коррупционными доходами президента. Обнародованное журналистское расследование – это только верхушка айсберга, это копейки, по сравнению с той масштабной торговлей на крови, которая проходит под патронатом президента", – подчеркнула она.

По мнению Тимошенко, Порошенко сделал все, чтобы Рада не приняла закон об импичменте. Однако выписанной в Конституции процедуры, как отметила Тимошенко, достаточно для привлечения Порошенко к ответственности.

"Со всей страны на армию собирали деньги, а через коррупционные сделки президент страны переводил это на свои офшорные счета", – сказала политик.

Она убеждена, что "под прикрытием патриотических лозунгов нынешний президент заработал на армии десятки миллиардов гривен".

"Батькивщина" требует создания специальной следственной комиссии, которая бы раскрыла все "злоупотребления главнокомандующего на крови", а не только приведенные в журналистском расследовании факты.

"Мы будем настаивать на том, чтобы комиссия расследовала все финансовые сделки, которые были совершены для снабжения нужд армии, и расследовала все сделки "Укроборонпрома", чтобы мы увидели, с какими "откатами" продавалось оружие и по каким ценам поставлялись комплектующие для украинской армии", – отметила Тимошенко.

По ее словам, сейчас Раде придется пройти проверку "на соучастие в огромных преступлениях, которые делаются за спинами украинцев".

"Мы надеемся, что в парламенте найдется достаточно народных депутатов, которые еще не потеряли честь и совесть и не являются сообщниками мафии, которая работает в Раде", – заявила лидер "Батькивщины".

Она заявила, что Порошенко и его "криминальное окружение" непременно будут привлечены к уголовной ответственности.

Тимошенко также предположила, что "для прикрытия коррупции Петр Порошенко нагнетать ситуацию на фронте", но это ему не поможет: "Это станет двойным преступлением президента. Считаю, что люди – мудрые. И они все понимают".

Напомним, как заявила Тимошенко, "Батькивщина" вместе с другими фракциями в парламенте начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко "за государственную измену, содействие врагу и торговлю на крови со страной-оккупантом".

Согласно журналистскою расследованию, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.