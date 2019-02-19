Тимошенко: ми не допустимо фальсифікації виборів штабом Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко вважає, що Порошенко готує "масштабний всеукраїнський підкуп"

Президент Петро Порошенко намагається "купити" вибори 2019, але йому не вдасться це зробити. Про це журналістам заявила лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко в рамках свідчення у Міністерстві внутрішніх справ у справах щодо можливих фальсифікацій виборів командою Петра Порошенка, повідомляє РБК-Україна.

Не дамо сфальшувати вибори! Міністерство внутрішніх справ за моїми заявами порушило дві кримінальні справи про фальшування виборів командою Петра Порошенка. Сьогодні в МВС я дала свідчення у цих двох справах. Одна стосується масштабного підкупу виборців, який команда Порошенка планує здійснити по всій Україні. За нашою інформацією, по тисячі гривень планують роздати 6 мільйонам українців! І таким чином купити собі вихід у другий тур. Але наша команда не дасть цього зробити. Вибори мають пройти чесно! Друга справа, порушена за моєю заявою, стосується аномального збільшення реєстру виборців. Зрозуміло, що Порошенко хоче використати для голосування «мертві душі» і вкинути бюлетені. Я переконана, що МВС витребує реєстр і повністю перевірить його до дня виборів. Цинічно, що влада розгортає машину з руйнації демократії, з підкупу виборців, з фальсифікації реєстру в такі знакові дні, коли відбувалися найтрагічніші моменти Революції Гідності, коли країна-агресор почала проти України війну. Наша мета – повністю припинити підкуп і повернути вибори в чесне демократичне русло. І ми цього доб’ємося. Не хвилюйтеся. Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 19 лютого 2019 р.

"Наша мета – повністю припинити підкуп і повернути вибори в чесне демократичне русло. І ми цього доб’ємося. Масштабний всеукраїнський підкуп Порошенкові здійснити не вдасться", – наголосила лідер "Батьківщини".

Як заявила політик, Національна поліція відкрила за її заявами два кримінальні провадження – про можливий підкуп виборців на користь Порошенка та про можливі маніпуляції з реєстром виборців.

За словами Тимошенко, її команда по всій Україні зібрала всі докази того, що президент "через піраміду з підкупу, яку очолює депутат його фракції Березенко, скуповує голоси". За інформацією її команди, у Порошенка начебто хочуть роздати по 1000 грн 6 млн людей.

"Ми зафіксували фактично роздачу анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що забороняється законом. Підписуючи з людьми анкети, угоди на здійснення агітації, роздають по 1000 грн – "петрова тисяча". Вся країна вже знає, хто підкуповує, скільки президент дає за кожний голос", – сказала вона.

Друга схема можливих маніпуляцій, яку, за словами Тимошенко, реалізують на Банковій, – збільшення чинним президентом реєстру виборців.

"Попри скорочення населення, масовий виїзд українців у інші країни, ЦВК вирішила на понад мільйон збільшити реєстр виборців. Зрозуміла, що Порошенко хоче використати для голосування "мертві душі" і за них кинути бюлетені", – пояснила кандидат у президенти.

На думку Тимошенко, чинний президент розгортає "масштабну кампанію фальсифікацій виборів" у дні, коли країна згадує загиблу Небесну сотню та Майдан Гідності.

"Це означає, що президент руйнує залишки демократії в Україні, спотворює вибір людей і намагається корумпувати країну, таким чином "борючись" з корупцією", – заявила лідер "Батьківщини".

Тимошенко переконана, що її команда по всій Україні протидіятиме підкупу виборців, збираючи докази і передаючи їх в МВС, а поліція вчасно реагуватиме на спроби спотворити вибір українців.

"Ми сподіваємось, що міністр Аваков, як він і заявив, не допустить масштабної скупки голосів, оприлюднюватиме факти, які передала зокрема і наша команда", – підсумувала вона.