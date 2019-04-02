Тимошенко не буде оскаржувати результати виборів

Лідер партії "Батьківщина", кандидат в президенти України Юлія Тимошенко звинуватила президента Петра Порошенка у фальсифікації президентських виборів, але в суд не піде. Про це Тимошенко заявила під час прес-конференції 2 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ці вибори були перетворені на фарс. Президентом Петром Порошенком, що стосується його результатів, вибори були сфальсифіковані. Вони були спотворені", - сказала вона.

За її словами, на виборах в Україні були застосовані певні технології. Зокрема, Тимошенко нагадала про реєстрацію 39 кандидатів у президенти, а також заявила про підкуп, який, за її словами, проводився і з бюджету, і поза бюджету.

Як відомо, Центральній виборчій комісії залишилося обробити трохи більше одного відсотка протоколів голосування, але переможці першого туру президентських виборів 2019 вже визначилися. Згідно з попередніми результатами, у другий тур виходять комік Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Зеленський набирає 30,26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,92% голосів і Юлія Тимошенко - 13,39%. Топ-5 кандидатів замикають Юрій Бойко (11,65%) та Анатолій Гриценко (6,92%).

За результатами підрахунку, на даний момент Тимошенко лідирує в Івано-Франківській області (22,49%).