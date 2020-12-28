Зараз в Україні зростає суспільний запит на "сильну руку". І єдиний політик, здатний стабілізувати й виправити ситуацію в державі, - це Юлія Тимошенко. Це підтверджують і останні рейтинги "Батьківщини".

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в ефірі "Еспресо".

Він звернув увагу на соціологію групи "Рейтинг", яка засвідчила зростання рейтингів "Батьківщини", тоді як позиції решти провідних політсил залишилися незмінними або втратили.

"Зараз усі розуміють, що нам потрібні прораховані жорсткі рішення з боку керівництва уряду. Юлія Тимошенко як висококласний антикризовий менеджер зможе стабілізувати ситуацію в Україні. Нікого не здивує, якщо одразу після призначення, вона наступного ж дня оголосить нараду, покличе всіх міністрів, РНБО, Коболєва - всі знатимуть, що їм робити, вона ні з ким панькатися не буде", - переконаний експерт.

За його словами, програма Тимошенко "Новий курс", яку вона готувала як програмний документ майбутнього президента, чітко лягає в основу прем’єрської програми й може стати якісною "дорожньою картою" наступного уряду.

"Тимошенко має стабільне електоральне ядро й чітку ідеологію. Згадати хоча б ФОПів, які були відданими прихильниками "слуг народу", але зараз, через необдумані рішення монобільшості, підтримують команду Тимошенко і вдячні їй за відстоювання своїх інтересів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час наростила підтримку.