Тимошенко: вимагатимемо від влади скасувати 50% підвищення ціни на газ

НАК "Нафтогаз" з 1 червня підвищує ціну на газ для населення на 50%. "Батьківщина" вимагатиме владу скасувати це підвищення.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу.

"Це нищівне ставлення до людей треба негайно припиняти! Українці не в стані були платити і по 6 гривень, а підвищення цін на газ до 12 гривень за кубометр є практично геноцидом українців", - заявила вона.

Тимошенко пообіцяла, що на найближчій годині запитань до уряду вона і фракція "Батьківщина" будуть вимагати негайно скасувати це рішення, тому що для такого різкого підвищення немає жодних обґрунтувань.

Вона також заявила, що вартість газу вітчизняного видобутку, за офіційними повідомленнями, складає 2 гривні 30 копійок.

"Ми безумовно будемо публічно примушувати їх повернути ціни на газ на той рівень, який співпадає з вартістю українського газу, а це 2 гривні 30 копійок. Крім того, ми будемо вимагати звіту у Верховній Раді членів НКРЕКП, щоб запитати у них, звідки на кожному кубометрі взялося 10 гривень відкату", - наголосила Юлія Тимошенко.

На її переконання, одномоментне підвищення ціни на газ спровокує ріст цін на товари, відобразиться на роботі міського транспорту, на вартості електроенергії, адже ці галузі використовують у своїй роботі блакитне паливо.

"Мова йде про те, що зараз вчиняється злочин, велика корупція. Хто має відкати з цієї корупції, ви прекрасно знаєте, і тому я прошу - припиніть знущатися над Україною і українцями, поверніть людям газ вітчизняного видобутку і не підвищуйте його вартість на 50%", - закликала лідер "Батьківщини".

Вона також нагадала, що у Верховній раді зареєстровано законопроект "Батьківщини", який встановлює справедливе нарахування за газ і пускає на потреби людей дешевий газ українського видобутку, а не дорогий імпортний.