Тимошенко: потрібно переглянути бюджети та врахувати витрати на COVID-19 і ціни на енергоносії

У той час, коли країну охопила страшна хвиля коронавірусу, депутати від монобільшості внесли зміни до бюджету і виділили 19 млрд грн на інфраструктурні об’єкти. "Батьківщина" невідкладно зареєструє законопроект, яким передбачається перенаправити ці кошти на медичну сферу.

Також "Батьківщина" закликає уряд ухвалити відповідні рішення, щоб з жовтня лікарі почали отримувати 300% доплат за ковідних хворих.

"У нас немає коштів, щоб заплатити зарплату лікарям, немає за що закупити ключові противірусні препарати та забезпечити лікарні киснем й обладнанням, а в цей час влада перенаправляє 19 млрд грн з бюджету на інфраструктуру. Це просто якийсь маразм! Наша пропозиція - негайно переглянути зміни до бюджету на цей рік і на наступний. Ми зареєструємо законопроєкт, щоб ці 19 мільярдів перенести для боротьби з COVID-19. А бюджет на наступний рік взагалі не враховує трагічної ситуації з епідемією та в енергетиці. Треба негайно вирішувати ці проблеми!" - закликала Юлія Тимошенко.

Як повідомила лідер "Батьківщини", медичний персонал і сімейні лікарі, які першими стикаються з ковідними хворими, досі не отримали 300% доплат до окладу. Й уряду потрібно якнайшвидше ухвалити рішення, щоб ці виплати зробити, адже Україна стрімко втрачає медиків через низькі зарплати.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, енергетична криза вже позначається на роботі підприємств - вони припиняють працювати, бо не витримують ціни на газ й електроенергію.

"Енергетична криза в Україні - штучна, тому треба вже на цьому тижні створити ТСК і розібратися, хто винен в тому, що в наші газові сховища влітку не був закачаний газ, коли він коштував у 6 разів дешевше, і хто не забезпечив наявність вугілля на складах, щоб нормально працювали наші ТЕЦ. Для цього вже зареєстрована постанова №6108, і ми вимагатимемо її ухвалення, хоча "слуги народу" категорично проти і хочуть цей злочин покрити. Також ми вимагаємо негайно ухвалити наш законопроєкт №6217, який передбачає зниження ПДВ на енергоносії з 20 до 5%. Так роблять європейські країни у боротьбі з енергетичною кризою, так маємо діяти і ми", - зазначила Юлія Тимошенко.