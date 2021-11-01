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Тимошенко: потрібно переглянути бюджети та врахувати витрати на COVID-19 і ціни на енергоносії

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 15:10
Тимошенко: потрібно переглянути бюджети та врахувати витрати на COVID-19 і ціни на енергоносії Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У той час, коли країну охопила страшна хвиля коронавірусу, депутати від монобільшості внесли зміни до бюджету і виділили 19 млрд грн на інфраструктурні об’єкти. "Батьківщина" невідкладно зареєструє законопроект, яким передбачається перенаправити ці кошти на медичну сферу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Також "Батьківщина" закликає уряд ухвалити відповідні рішення, щоб з жовтня лікарі почали отримувати 300% доплат за ковідних хворих.

"У нас немає коштів, щоб заплатити зарплату лікарям, немає за що закупити ключові противірусні препарати та забезпечити лікарні киснем й обладнанням, а в цей час влада перенаправляє 19 млрд грн з бюджету на інфраструктуру. Це просто якийсь маразм! Наша пропозиція - негайно переглянути зміни до бюджету на цей рік і на наступний. Ми зареєструємо законопроєкт, щоб ці 19 мільярдів перенести для боротьби з COVID-19. А бюджет на наступний рік взагалі не враховує трагічної ситуації з епідемією та в енергетиці. Треба негайно вирішувати ці проблеми!" - закликала Юлія Тимошенко.

Як повідомила лідер "Батьківщини", медичний персонал і сімейні лікарі, які першими стикаються з ковідними хворими, досі не отримали 300% доплат до окладу. Й уряду потрібно якнайшвидше ухвалити рішення, щоб ці виплати зробити, адже Україна стрімко втрачає медиків через низькі зарплати.

Крім того, за словами Юлії Тимошенко, енергетична криза вже позначається на роботі підприємств - вони припиняють працювати, бо не витримують ціни на газ й електроенергію.

"Енергетична криза в Україні - штучна, тому треба вже на цьому тижні створити ТСК і розібратися, хто винен в тому, що в наші газові сховища влітку не був закачаний газ, коли він коштував у 6 разів дешевше, і хто не забезпечив наявність вугілля на складах, щоб нормально працювали наші ТЕЦ. Для цього вже зареєстрована постанова №6108, і ми вимагатимемо її ухвалення, хоча "слуги народу" категорично проти і хочуть цей злочин покрити. Також ми вимагаємо негайно ухвалити наш законопроєкт №6217, який передбачає зниження ПДВ на енергоносії з 20 до 5%. Так роблять європейські країни у боротьбі з енергетичною кризою, так маємо діяти і ми", - зазначила Юлія Тимошенко.

Як повідомлялося, раніше Тимошенко закликала терміново провести засідання РНБО щодо COVID-ситуації в Україні.

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