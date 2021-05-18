Тимошенко анонсувала 22 травня збори ініціативної групи по земельному референдуму

В суботу, 22 травня, під Києвом відбудуться збори ініціативної групи по земельному референдуму. Вони збиратимуть підписи за проведення всеукраїнського референдуму.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.
"Всіма соціальними й економічними рішеннями, які ухвалюються останні роки, українців "виштовхують" з власної землі. Сотнями тисяч вони виїжджають з України не тому, що не люблять свою Батьківщину, а тому що для них створені неможливі для життя й роботи умови. А зараз ще й проштовхуються закони про продаж сільськогосподарської землі", - заявила Тимошенко.
За її словами, 22 травня о 12:00 за 30 кілометрів від Києва зберуться разом майже всі аграрні асоціації, профспілки, представники промисловців і підприємців, щоб провести збори великої ініціативної групи, яка налічує понад 17 тисяч людей.
"Разом з ними наша команда готова розпочати всеукраїнський референдум проти продажу сільськогосподарської землі", - повідомила Тимошенко.
На її переконання, вдалий світовий досвід вільного ринку землі визначає привілеї винятково для власних фермерів, а не продаж землі іноземцям, як це передбачено в ухвалених законах.
"Соціологічні опитування показують, що 77% людей хочуть взяти участь у референдумі. Ми з людьми! Ми за Україну і за те, щоб українці були господарями на своїй землі", - резюмувала Тимошенко.
Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, а 75% - планують взяти у ньому участь.
Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.
Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".
Зараз команда Тимошенко розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу сільськогосподарської землі. Зокрема, відкрито спеціальну гарячу лінію та призначено на 22 травня збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей.