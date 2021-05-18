Тимошенко анонсувала 22 травня збори ініціативної групи по земельному референдуму

"Всіма соціальними й економічними рішеннями, які ухвалюються останні роки, українців "виштовхують" з власної землі. Сотнями тисяч вони виїжджають з України не тому, що не люблять свою Батьківщину, а тому що для них створені неможливі для життя й роботи умови. А зараз ще й проштовхуються закони про продаж сільськогосподарської землі", - заявила Тимошенко.

За її словами, 22 травня о 12:00 за 30 кілометрів від Києва зберуться разом майже всі аграрні асоціації, профспілки, представники промисловців і підприємців, щоб провести збори великої ініціативної групи, яка налічує понад 17 тисяч людей.

"Разом з ними наша команда готова розпочати всеукраїнський референдум проти продажу сільськогосподарської землі", - повідомила Тимошенко.

На її переконання, вдалий світовий досвід вільного ринку землі визначає привілеї винятково для власних фермерів, а не продаж землі іноземцям, як це передбачено в ухвалених законах.

"Соціологічні опитування показують, що 77% людей хочуть взяти участь у референдумі. Ми з людьми! Ми за Україну і за те, щоб українці були господарями на своїй землі", - резюмувала Тимошенко.