Тимошенко: 100% податку з доходів має залишатися у місцевих громад

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

За словами Тимошенко, одним з ключових пунктів стратегії Нового курсу є відродження малих і середніх міст

Відродження малих і середніх міст є одним з ключових пунктів стратегії Нового курсу. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, перебуваючи в Миргороді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За її словами, для цього має бути переглянута податкова та бюджетна політика держави, зокрема, 100% податку з доходів фізичних осіб залишатимуться в розпорядженні місцевих громад.

"Якщо б вам залишили все, що заробляє місто, жодна допомога держави не була би потрібна. Але ж сьогодні на місцях залишають лише 60% податку з доходів фізичних осіб, а 40% просто відбирають", - сказала вона.

Взагалі ж, за словами Тимошенко, децентралізація у виконанні нинішньої влади звелася до того, що більшу частину грошей, які заробляють міста, держава вилучає в них і повертає лише крихти у вигляді субсидії і субвенцій.

Це не лише обмежує можливості громад, а й робить їх залежними від столичних чиновників.

"Ми обов’язково змінимо цю ганебну практику, і міста отримають те, що їм належить за правом", - підкреслила кандидати в президенти.