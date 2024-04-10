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Times написало о планах Украины мобилизовать женщины. ЦПД опровергает

Фото: ЦПИ развеял миф о принудительной мобилизации женщин в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вопрос о принудительной мобилизации женщин по состоянию на сегодня не стоит на повестке дня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В центре отметили, что сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.

Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.

"Поэтому распространяемая информация - фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое - не планируется", - подчеркнули в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев доверять только верифицированным источникам информации.

Что предшествовало

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

"Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что мы должны учить мужчин и женщин быть готовы к войне", - сообщила советница.

 

Напомним, что в прошлом году, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, то же касается и женщин-медиков.

В то же время, с 1 октября 2023 года женщинам определенных профессий необходимо было начинать становиться на военный учет.

Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.

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