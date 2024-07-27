Times узнало, почему Британия не позволяет Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ

Британия не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, поскольку нужно согласие некоторых стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание отмечает, что политика правительства Британии по использованию ВСУ предоставленного оружия стала очень запутанной. Настолько запутанной, что даже президент Украины Владимир Зеленский почувствовал смущение на встрече с новым британским премьер-министром Киром Стармером, которая прошла в этом месяце.

Как сообщается, Стармер заявил о готовности ослабить ограничения на использования британских ракет Storm Shadow Украиной. Однако позже Минобороны Британии заявило, что фактически не давало такого разрешения.

Это связано с тем, что перед принятием такого решения Британия должна была согласовать его с Францией. Источники The Times объяснили, что Франция вместе с Британией производит данный тип ракет и является важным союзником НАТО.

В связи с этим Великобритания не может принимать решения в одностороннем порядке по вопросам, которые могут помогут повлечь эскалацию конфликта с Россией. На сейчас пока не ясно, есть ли юридические основания для получения разрешения от Франции и других союзников.

По словам одного из источников The Times, Британия уже направила запросы к своим союзников и ждет ответа, прежде чем обсуждать этот вопрос с Украиной.