Тимченко закликав владу вирішити, чи потрібні їй 90 тисяч шахтарів та податки вуглевидобувної галузі

Зараз держава має вирішити, чи потрібні їй працюючі шахти, де зайнято 90 тисяч людей, і надходять від вугільної галузі податки в бюджет. Про це на прес-брифінгу заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні близько 90 тисяч осіб працює в цій галузі. До 30% виробництва електроенергії, до останнього часу, було з використанням вугілля. Природно, шахти будувалися разом з містами, і в цій галузі понад 65 мономіст, в яких проживає понад 1 мільйона 300 тисяч людей, наших українців", - заявив Тімченко.

Він відзначив, що для виходу з нинішньої кризової ситуації у вуглевидобувній галузі у держави є кілька сценаріїв, один з яких - шоковий, коли будуть закриті шахти й 90 тисяч шахтарів залишаться без роботи. Зокрема, таким шляхом свого часу пішла Великобританія, де за один рік закрили 20 шахт і звільнили 20 тисяч шахтарів.

При цьому він підкреслив, що для багатьох міст, шахти є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, і їх закриття за принципом доміно призведе до занепаду цілих регіонів.

"Фонд оплати праці - це основний ресурс поповнення бюджетів міст, в яких працюють наші вугільні підприємства. Фактично сьогодні йде той принцип доміно, в тому числі й в тих містах, де ми працюємо. Ми не платимо заробітну плату в повному обсязі, різко знижуються надходження в місцеві бюджети по прибутковому податку і за іншими платежами місцевим, - у місцевих бюджетах недостатньо ресурсів для підтримки вчителів, лікарів, тих, хто займається комунальної інфраструктурою тощо", - сказав Тімченко.

За його словами, зараз через кризу в енергогалузі ДТЕК змушений припинити роботу всіх своїх шахт і допоміжних підприємств об'єднання "Павлоградвугілля", яке завдяки інвестиціям стало флагманом енергогалузі.

"Що сталося за 15 років, з моменту покупки найбільшого вугільного об'єднання Павлоградвугілля? Ми залучили понад 3,5 мільярда доларів інвестицій. Що ми могли досягти? Продуктивність робітника з видобутку 97 тонн, у порівнянні з 11 на державних шахтах. Навантаження на очисний забій понад 2 тисяч тонн у порівнянні з 400 на держшахтах. Рівень заробітної плати один з найвищих. Тобто, ми досягли 19,5 тисячі рівень зарплати на наших шахтах. Фактично "Павлоградвугілля" став флагманом і базою енергетичної галузі нашої країни", - розповів Тімченко.

Нагадаємо, раніше Максим Тімченко повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

Раніше перший заступник глави комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що через політику глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса вітчизняна енергетична галузь знаходиться в стані кризи. На думку голови незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований їм імпорт російського вугілля й електроенергії остаточно зруйнував вітчизняний енергетичний комплекс.