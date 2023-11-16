Во временно оккупированном Токмаке прозвучали взрывы

"Токмак – недобрая ночь для оккупантов. Известно о двух взрывах, которые слышали город и пригород", - говорится в сообщении мэра Мелитополя.

На данный момент официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По данным ВСУ, таким образом, оккупанты и дальше намерены придерживаться своей уже знакомой тактики "живого щита", и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, ужесточают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

В то же время по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступление в западной части Запорожской области.