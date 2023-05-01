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Во временно оккупированном Токмаке раздаются взрывы

Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 1 мая, в оккупированном Токмаке (Запорожская область) раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Токмаке громко", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что местные сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

"Ожидаем подсчета уничтоженных захватчиков от Генштаба ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что ночью в воскресенье, 30 апреля, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области было "жарко", там снова раздавались взрывы. Известно о двух "прилетах".

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы. Тогда насчитали 12 "прилетов".

Ранее в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов у временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".

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