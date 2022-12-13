Во временно оккупированном Скадовске раздались взрывы

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области вечером 13 декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, местные жители слышали звуки около 23:05 часов.
В сети пишут, что взрывы в Скадовске прогремели вблизи позиций российских оккупантов, есть попадание.
Официальных комментариев по ситуации в городе пока нет.
Напомним, 11 декабря в Скадовске были слышны автоматные очереди.
Кстати, недавно на временно оккупированной территории Херсонской области взорвали машину коллаборанта. Случилось это в Скадовске.
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