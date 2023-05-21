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Во временно оккупированном Симферополе пропал свет

Фото: во временно оккупированном Симферополе пропало электричество (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во многих районах временно оккупированного Симферополя, а также пригородах города сегодня вечером, 21 мая, пропало электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

Так называемый советник оккупационных властей Крыма Олег Крючков утверждает, что произошло технологическое отключение электроэнергии. По его словам, электроснабжение будет восстановлено в городе в "ближайшие 30-40 минут".

Ситуация в Крыму

В последние месяцы во временно оккупированном Крыму участились аварии на различных инфраструктурных объектах. Так, 18 мая у Бахчисарая в результате взрыва с рельсов сошли вагоны, повреждено около 50 метров железной дороги. Движение поездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановили.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что железную дорогу в Крыму использовали для перевозки оружия. Он не исключил, что подобные инциденты могут повторяться в Крыму, пока полуостров не будет освобожден.

Позже вице-премьер-министра Ирина Верещук заявила, что российским оккупантам лучше добровольно покинуть Крымский полуостров, пока они еще имеют такую возможность.

Еще в начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, при выборе метода освобождения полуострова все будет зависеть от поведения России.

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СимферопольКрим