Во временно оккупированном Мариуполе ночью прозвучало два взрыва

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня ночью, 22 мая, прозвучало два громких взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, местные жители не верят в высокоэффективную работу российской системы ПВО.
Андрющенко также отметил, что поздно вечером взрывы звучали в Никольском по соседству с Мариуполем.
"Три прилета в район между АЗС, военкоматом и выездом на Мариуполь. Как раз в расположение оккупантов", - добавил он.
Взрывы в Мариуполе
Напомним, вечером 19 мая в Мариуполе раздался мощный взрыв. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил о работе противовоздушной обороны.
По его словам, в Мариуполе были "прилеты", по предварительной информации, на территории Мариупольского аэропорта, где размещаются оккупанты.
Также сообщалось, что после взрывов в оккупированном городе в Мариуполе начали перемещать технику в Новоазовск. В регионе снова фиксируются активность российской авиации.
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