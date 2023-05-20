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После взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск, - мэрия

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Мариуполь, Суббота 20 мая 2023 11:56
После взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск, - мэрия Фото: оккупанты из Мариуполя перемещают технику в Новоазовск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне после вчерашних взрывов в Мариуполе начали перемещать технику в Новоазовск. В регионе снова фиксируются активность российской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Последствия вчерашней бавовны: россияне тянутся по улицам города в Новоазовск", - отметил он.

Кроме того, утром в оккупированном городе зафиксировали активное перемещение российских вертолетов со стороны Бердянска вдоль побережья Азовского моря.

Также, по словам Андрющенко, утром в Мариуполе сработала ПВО. Похожие звуки слышали в Левобережном районе.

После взрывов в Мариуполе оккупанты перемещают технику в Новоазовск, - мэрия

Фото: оккупанты из Мариуполя перемещают технику в Новоазовск (t.me/andriyshTime)

Взрывы в Мариуполе

Напомним, вечером 19 мая в Мариуполе раздался мощный взрыв. Советник мэра Петр Андрющенко сообщил о работе противовоздушной обороны.

По его словам, в Мариуполе были "прилеты", по предварительной информации, на территории Мариупольского аэропорта, где размещаются оккупанты.

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