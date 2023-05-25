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Во временно оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы (видео)

Фото: во временно оккупированном Бердянске прозвучал сильный взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области сегодня поздно вечером, 25 мая, прозвучали громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Судя по опубликованным фото и видео, над портовым городом поднимается густой столб дыма, также видно, что после взрыва возник сильный пожар.

Реакция украинских властей на взрывы в Бердянске

По информации Бердянской городской военной администрации, оккупанты потеряли некоторое количество установок ПВО С-300.

"Оккупанты не досчитались установок С-300. Благодарим наших воинов! Еще один шаг к освобождению Бердянска", - говорится в сообщении ГВА.

Взрывы в оккупированном Бердянске

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области расположен на побережье Азовского моря и с самого начала полномасштабного вторжения России находится под контролем оккупантов. Войска РФ используют город и его портовую инфраструктуру для переброски войск, техники, а также для собственного снабжения. Кроме того, через него вывозится захваченная сельхозпродукция.

Напомним, что в марте прошлого года ВСУ ударили по базе врага в морском порту временно оккупированного Бердянска. В результате операции крупные российские десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, а "Саратов" был уничтожен.

Кроме того, 21 мая украинские военные поразили штаб российской армии во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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