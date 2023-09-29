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В Бердянске произошел мощный взрыв. В городе проблемы со светом

Бердянск, Пятница 29 сентября 2023 13:14
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В Бердянске произошел мощный взрыв. В городе проблемы со светом Фото: в Бердянске произошел мощный взрыв 29 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв в пятницу, 29 сентября. В городе наблюдаются проблемы со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас"

"Бердянцы сообщают о звуке громкого взрыва. Было слышно в микрорайоне Колония и в Нагорной части города", - говорится в сообщении.

После взрыва нестабильно работает электроснабжение.

"Скачет напряжение. Лучше выключить электроприборы из сети", - добавили в Telegram-канале.

Взрывы в Бердянске

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы. Они звучат довольно частно. Так, недавно, 26 сентября, в Бердянске гремели взрывы. Их слышали во всех районах города.

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