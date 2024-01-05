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Во временно оккупированных Донецке и Кадиевке были слышны взрывы

Фото: во временно оккупированной Кадиевке были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Донецке и Кадиевке Луганской области были слышны взрывы сегодня поздно вечером, 5 января. Местные паблики сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Новости Донбасса".

Сообщается, что взрывы также были слышны во временно оккупированном Алчевске и Брянке. В местных пабликах отмечается, что в разных районах Кадиевки в домах дрожали окна.

О причинах и последствиях взрывов официальной информации пока не сообщалось.

Взрывы в оккупированной части Донецкой и Луганской областей

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину во временно оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей часто слышны взрывы. Среди их причин – удары ВСУ по центрам логистики оккупантов, а также неосторожное обращение россиян с техникой и оружием.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске ночью 4 декабря неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. Там разгорелся масштабный пожар. В сети писали, что из-за атаки на нефтебазе вспыхнул один из резервуаров. Россияне традиционно обвинили в атаке ВСУ.

Позже сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удар по оккупированному Луганску. Были поражены нефте-смазочные склады россиян.

 

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