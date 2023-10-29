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Во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы и стрельба

Воскресенье 29 октября 2023 00:49
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Во временно оккупированной Евпатории были слышны взрывы и стрельба Фото: во временно оккупированной Евпатории слышны взрывы и стрельба (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированной Евпатории, что в Крыму, были слышны взрывы, также сообщают о стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

До и после взрывов в городе очевидцы слышали в небе звук пролета беспилотников. Также о взрывах и стрельбе сообщают жители Черноморского. На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Что этому предшествовало

Напомним, что вечером 24 октября крымчане сообщали в сети о мощных взрывах в Севастополе. Рассказывали о как минимум двух взрывах, причем второй был слышен даже в Бахчисарае, находящемся в 30 километрах. Также в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Уже позже местный "губернатор" Розвожаев объяснил "хлопок" проведением штатных мероприятий в акватории в районе Кара-Кобы, в том числе с использованием реактивных бомбометов. Он утверждал, что средствами РЭБ якобы "был посажен беспилотник, сдетонировавший на земле, в поле".

Атака на в/ч оккупантов под Севастополем

Обратим внимание, что около недели назад военная часть российских оккупантов в районе поселка Сахарная Головка также попадала под удар, в результате чего получила повреждения.

Так, напомним, что вечером 18 октября в Севастополе объявили тревогу после взрывов, прогремевших в районе этого поселка. Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится, по меньшей мере, четыре склада с российским оружием. Там, в частности, сохраняется и ракетное вооружение.

Позже, 19 октября, росСМИ сообщили, что в то время в Крыму были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

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