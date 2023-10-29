У тимчасово окупованій Євпаторії було чути вибухи та стрілянину

У тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, було чути вибухи, також повідомляють про стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

До та після вибухів у місті очевидці чули у небі звук прольоту безпілотників. Також про вибухи та стрілянину повідомляють жителі Чорноморського. На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що ввечері 24 жовтня кримчани повідомляли у мережі про потужні вибухи у Севастополі. Розповідали про як мінімум два вибухи, причому другий був чутний навіть у Бахчисараї, що знаходиться за 30 кілометрів. Також у Севастополі було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Вже пізніше місцевий "губернатор" Розвожаєв пояснив "бавовну" проведенням штатних заходів в акваторії в районі Кара-Коби, зокрема з використанням реактивних бомбометів. Він стверджував, що засобами РЕБ нібито "був посаджений безпілотник, який здетонував на землі, у полі".

Атака на в/ч окупантів під Севастополем

Звернемо увагу, що близько тижня тому військова частина російських окупантів у районі селища Цукрова Головка також потрапляла під удар, внаслідок чого зазнала пошкоджень.

Так, нагадаємо, що ввечері 18 жовтня в Севастополі оголосили тривогу після вибухів , які пролунали в районі цього селища. Пізніше з'ясувалося, що поряд із населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там, зокрема, зберігається ракетне озброєння.

Пізніше, 19 жовтня, росЗМІ повідомили, що на той час у Криму були атаковані російські склади із озброєнням. Ймовірно, ракета потрапила територією складів Чорноморського флоту РФ.