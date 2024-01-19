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Временную защиту в Польше еще не продлили для украинцев: посольство

Польша, Варшава, Пятница 19 января 2024 11:00
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Временную защиту в Польше еще не продлили для украинцев: посольство Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Продление свидетельств о временной защите в Польше до 4 марта 2025 года не касается граждан Украины, а распространяется только на граждан третьих стран, легально проживавших в Украине на момент полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

18 января Польша продлила действие удостоверений о временной защите иностранцев до 4 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте польского правительства. В Посольстве Украины в Польше разъяснили, что продление не касается граждан Украины.

"Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года", – отмечается на странице ведомства.

Согласно информации, размещенной на официальной странице Управления по делам иностранцев, продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины (PESEL со статусом UKR).

Указанные справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, которые на момент начала полномасштабного вторжения легально проживали на территории Украины и которые приехали в Польшу, убегая от войны.

Как сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши работает над поправкой в спецзакон, которая предусматривает продление срока пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Она будет подана в Сейм в ближайшие недели.

Напомним, ранее в январе в польском Министерстве иностранных дел призвали готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины.

Также мы рассказывали, что будет ждать украинских беженцев в Польше в 2024 году. В правительстве предполагали отмену льгот.

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