Временная защита в Германии: куда ехать и первые шаги

С какими документами можно въехать в Германию: правила

Как отмечается на специальной странице Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, с 5 марта 2024 года право на безвизовый въезд в Германию имеют:

граждане Украины с биометрическим паспортом;

граждане третьих стран, получивших в Украине международную или равноценную защиту;

лица, имеющие украинскую ID-карту образца 2015 (со сроком действия до 23.02.2025 г.). Такой документ признается как замена паспорта для пересечения границы и пребывания в Германии и других странах ЕС на 90 дней в течение 180 дней.

4 марта 2024 года истек срок действия Переходного положения о пребывании для Украины, согласно которому безвизовый въезд разрешался также для других лиц из Украины. Продление действия этого положения запланировано, но пока не вступило в силу.

По прибытии в Германию дается 90 дней на то, чтобы подать заявку на получение разрешения на пребывание (обычно это вид на жительство согласно 24 параграфу Закона о пребывании) в местное ведомство по делам иностранцев.

Фото: Регистрация украинских беженцев, Берлин (gettyimages.com)

Что происходит после въезда в Германию: этапы регистрации

Процедура для украинских беженцев состоит из 4 этапов:

первая регистрация;

распределение по месту жительства (в случае получения социальной помощи);

регистрация места жительства по месту назначения;

подача заявления на получение вида на жительство.

Это отдельные процедуры, но местные организации иногда выполняют их вместе.

Регистрация в Германии становится обязательной с момента, когда украинские беженцы просят о государственной поддержке в виде жилья, питания или социальной помощи. Для этого следует обратиться в учреждение, осуществляющее прием беженцев по месту нахождения.

При регистрации беженцам сообщат, где они должны жить в Германии, если они имеют право на получение социальных выплат. Распределение применяется, чтобы отдельные города не были вынуждены принимать чрезмерное число людей.

Если беженцы имеют право на выплаты, но не нашли частное постоянное жилье, их распределяют на определенное место жительства. Тогда заявление на получение вида на жительство следует подавать только тогда, когда понятно, в каком городе будет жить человек.

Если украинцы сначала могут самостоятельно оплачивать свое проживание, например, если проживают у друзей или родственников, при регистрации записывают только данные новоприбывших. Тогда беженцы могут свободно выбирать жилье и их не будут назначать в определенное место.

Фото: Оформление документов в Германии (gettyimages.com)

В подтверждение регистрации выдается документ, подтверждающий прибытие, на основе которого можно обратиться в местную службу социального обеспечения, отвечающую за предоставление выплат и помощи.

Регистрация в регистрационном органе или регистрация, после которой выдается подтверждение прибытия, не является автоматически заявлением на получение вида на жительство. Это будет следующим шагом новоприбывших в Германии.

Документ под названием "Временное разрешение на пребывание" (Fiktionsbescheinigung) означает, что человек подал заявление на получение вида на жительство.

Куда ехать украинским беженцам: центры приема

Большинство беженцев прибывают в приемные пункты (лагеря с коллективным поселением), откуда их распределяют по территории федеральной земли, изредка – в другую, объясняют на сайте проекта uahelp.wiki. Будущее место проживания выбрать невозможно.

"Вы будете обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируетесь или в которую вы будете направлены. На переезд в другую землю потребуется специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам (рабочее место, супруги или несовершеннолетние дети)", – указывается на странице проекта.

В то же время, менять приемный пункт нельзя. Беженцы останутся в той федеральной земле, где зарегистрируются.

Фото: Временное размещение беженцев в Германии (gettyimages.com)

По состоянию на вторую половину апреля украинских беженцев принимали пункты в таких землях:

Баден-Вюртемберг (часто распределяют в другие земли): Карлсруэ, Фрайбург, Месштеттен;

Бавария: Мюнхен;

Берлин: бывший аэропорт Тегель;

Гессен: Гиссен;

Северный Рейн-Вестфалия: Бохум;

Саарланд: Лебах;

Тюрингия: Хермсдорф;

Шлезвиг-Гольштейн: Ноймюнстер, Боштедт, Зет.

Также можно приехать к знакомым, которые готовы прописать у себя дома. Без прописки невозможно будет оформить разрешение ни на пребывание, ни на социальную помощь. Следует учесть, что не все города разрешают регистрацию со временной защитой и подачу заявления на вид на жительство, даже если человек прописался.