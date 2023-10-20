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Временный спикер Палаты представителей США пригрозил отставкой, - NBC News

Пятница 20 октября 2023 10:25
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Временный спикер Палаты представителей США пригрозил отставкой, - NBC News Фото: Патрик МакГенри (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Республиканской партии Патрик МакГенри пригрозил уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным американского канала, так политик на закрытом заседании в четверг, 19 октября, выразил протест попыткам некоторых однопартийцев-республиканцев заставить его принять закон без явного голосования за расширение полномочий спикера.

В публикации отмечается, что комментарии МакГенри подчеркивают затруднительное положение, в котором оказались республиканцы: они "ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера", при этом не могут договориться о кандидатуре.

В то же время МакГенри не желает создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полномочия постоянных, избираемых в Палате представителей. Это может означать, что в Палате в будущем не придется выбирать спикеров.

Что предшествовало

Напомним, 3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За такое решение проголосовали 8 республиканцев и 208 демократов.

После этого в нижней палате Конгресса занялись выборами нового спикера. Сначала основным кандидатом от республиканцев стал Стив Скаллиз, но его кандидатуру даже не выносили на голосование в Палате представителей, поскольку у него не было шансов.

После этого республиканцы решили сделать основным кандидатом Джима Джордана. Но 17 октября он не набрал необходимое количество голосов в Палате представителей.

В качестве альтернативы республиканцы хотят расширить полномочия временного спикера, которым сейчас является Патрик МакГенри.

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