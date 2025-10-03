Временная следственная комиссия подтвердила: падение цен в сентябре было сезонным колебанием

По данным участников совещания, в августе и сентябре были зафиксированы рекордные объемы экспорта электроэнергии - 289 тысяч мегаватт-часов во второй половине августа и 307 тысяч в первой половине сентября. Несмотря на профицит, трейдеры не смогли предсказать падение цен, что показало высокий уровень неопределенности на рынке.

Эксперты отметили, что украинская энергосистема остается технически и финансово разбалансированной из-за отсутствия эффективного управления в течение последних двух десятилетий.

"Мы взяли австрийскую модель для дефицитной страны и "натянули ее" на профицитную до войны Украину, добавив многочисленные исключения. Рынок был неподобающе организован еще до своего запуска", - заметил один из специалистов.

Участники заседания пришли к согласию, что в краткосрочной перспективе навести порядок на рынке возможно за счет правил и законодательных изменений, устранить злоупотребления и повысить эффективность.

Основные направления работы включают: максимизацию экспорта и импорта электроэнергии, активизацию интеграции энергосистем (market coupling) и укрепление институциональной способности Регулятора.

Обсуждение подтвердило, что стратегической целью является стабилизация рынка, прозрачность, повышение эффективности и интеграция с европейским энергетическим пространством.