Временная следственная комиссия подтвердила: падение цен в сентябре было сезонным колебанием
Временная следственная комиссия Верховной Рады подтвердила, что в сентябре 2025 года колебания цен на рынке электроэнергии происходили из-за сезонного профицита и не были связаны со злоупотреблениями участников.
Как пишет РБК-Украина, об этом во время заседания рабочей группы комиссии заявил ее председатель, народный депутат Алексей Кучеренко.
По данным участников совещания, в августе и сентябре были зафиксированы рекордные объемы экспорта электроэнергии - 289 тысяч мегаватт-часов во второй половине августа и 307 тысяч в первой половине сентября. Несмотря на профицит, трейдеры не смогли предсказать падение цен, что показало высокий уровень неопределенности на рынке.
Эксперты отметили, что украинская энергосистема остается технически и финансово разбалансированной из-за отсутствия эффективного управления в течение последних двух десятилетий.
"Мы взяли австрийскую модель для дефицитной страны и "натянули ее" на профицитную до войны Украину, добавив многочисленные исключения. Рынок был неподобающе организован еще до своего запуска", - заметил один из специалистов.
Участники заседания пришли к согласию, что в краткосрочной перспективе навести порядок на рынке возможно за счет правил и законодательных изменений, устранить злоупотребления и повысить эффективность.
Основные направления работы включают: максимизацию экспорта и импорта электроэнергии, активизацию интеграции энергосистем (market coupling) и укрепление институциональной способности Регулятора.
Обсуждение подтвердило, что стратегической целью является стабилизация рынка, прозрачность, повышение эффективности и интеграция с европейским энергетическим пространством.
Цены на рынке электроэнергии в сентябре
Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.
По словам эксперта по энергетике "Украинского института будущего" Андриана Прокипа, ключевыми факторами падения цены на рынке электроэнергии стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.
Также ранее эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев рассказал, что падение цен на электричество на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка.