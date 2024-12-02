Не только Запорожье: россияне готовят еще одно наступление на юге Украины, - источники

Кроме наступления на Запорожье россияне могут в ближайшее время совершить еще одну операцию – с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр, ведь все мосты в направлении этого города разрушены или повреждены.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия готовит наступление на Херсон и Запорожье. Что происходит на фронте и какие планы у Путина".
Два источника издания утверждают, что оккупанты свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.
Как отмечается в материале, Кремль в рамках возможных переговоров о потенциальном завершении войны хочет требовать всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которую он сегодня захватил. Поэтому в случае, если такие переговоры состоятся, Москва стремится снять дискуссии по контролю над этими двумя областями.
В конце концов это задача-максимум у россиян. Задача-минимум – растягивание украинских сил.
"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию до той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего – для растягивания нашей линии фронта. Мы знаем об их планах – и по Херсону, и по Запорожской области – и тоже готовимся", - сказал один из собеседников издания.
Напомним, Россия продолжает наступление на разных участках вдоль всего Восточного фронта. Одновременно Москва готовится к активизации еще и на Юге, где более года сохранялась относительная стабильность.
По данным источников РБК-Украина, враг может начать свое наступление на Запорожье после 5 декабря. Хотя стоит отметить, что и эта дата не следует считать конечной, ведь до этого Москва уже не раз переносила "День Д".
Россия может нанести удар в районе Каменского - Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти поближе к городу Запорожье и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.
Херсон был освобожден от российских войск 11 ноября 2022 г. во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге страны. Это стало одной из ключевых побед Украины в войне, продолжающейся с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. После увольнения в городе начали восстанавливать украинскую администрацию и инфраструктуру.