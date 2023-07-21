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Не только военкомов. Кого еще ждут проверки из-за коррупции в ТЦК

Фото: глава НАПК Александр Новиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине будут проверять на добропорядочность не только руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, но и весь руководящий состав и их родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАПК Александра Новикова в эфире телемарафона.

"Мы будем проверять мониторинг образа жизни в первую очередь всего руководящего состава. Не только первых лиц, но и руководителей отделов, секторов и управлений. Концентрируя внимание в первую очередь на региональных ТЦК и во вторую - на районных", - сказал он.

Новиков добавил, что НАПК будет проверять, в том числе, наличие имущества, финансовых обязательств, транспортных средств всех близких лиц.

Он отметил, что перечень близких лиц приведен в законе. В него, в частности, входят братья и сестры, родители и дети, тещи, свекрови и т.д.

Проверки ТЦК

В начале мая правоохранители открыли дело против начальника Одесского областного ТЦК по подозрению в продаже "белых билетов". Кроме того, журналисты выяснили, что жена военкома во время войны приобрела себе элитный автомобиль, а его семья купила в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов.

Позже Евгения Борисова уволили с должности.

После этого в Украине инициировали проверки военкоматов, а Сухопутные войска отметили, что будут способствовать проведению необходимых мер при расследовании незаконного обогащения "военкома".

В Минобороны сообщили, что НАПК, ГБР, СБУ и Нацполиция будут мониторить образ жизни руководства ТЦК и отслеживать возможные нарушения действующего законодательства.

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