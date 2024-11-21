Не только водитель или сторож: на какую работу могут рассчитывать украинские пенсионеры

По этим данным, наиболее распространенными профессиями для людей пенсионного возраста являются: водитель автотранспортных средств, сторож, уборщик служебных помещений, охранник, подсобный рабочий, дворник, продавец продовольственных товаров, учитель заведения общего среднего образования, младший медперсонал, машинист (кочегар) котельной.

По сравнению с работниками среднего возраста люди старшего возраста достаточно пропорционально или даже больше представлены на должностях профессионалов (в том числе преподаватели) и специалистов (технические специалисты), работников сферы услуг (охранник, повар, младший медперсонал, социальный рабочий).

Также они среди квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту домов, слесарей-сантехников, слесарей-ремонтников, швей, водителей, а также в простейших профессиях (уборщики, сторожа, дворники, подсобные рабочие, упаковщики).

Несколько недопредставлены на должностях руководителей предприятий, учреждений и организаций и очень мало представлены среди руководителей малых предприятий и менеджеров предприятий, учреждений, организаций и их подразделений.

"Это может свидетельствовать об ограниченном доступе людей старших возрастов к руководящим должностям в частном секторе", - отмечают в Центре Разумкова.