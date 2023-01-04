В Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света: подробности

Фото: в Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света (Getty Images)

В Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Чтобы ознакомиться с обновленным графиком, необходимо перейти по ссылке. Очередей по-прежнему остается три. Некоторые из домов могли перенести в другую группу. Также добавили населенные пункты и улицы. Соответствующий график будет действовать в течение этого года. Отмечается, что отключения будут продолжаться по два часа днем и 2,5 часа ночью.