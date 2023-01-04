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В Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света: подробности

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Среда 04 января 2023 16:22
В Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света: подробности Фото: в Полтавской области внесли изменения в очередь на отключение света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Полтавской области внесли некоторые изменения в очередь в графиках почасовых отключений света. Также добавили новые населенные пункты и улицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Чтобы ознакомиться с обновленным графиком, необходимо перейти по ссылке.

Очередей по-прежнему остается три. Некоторые из домов могли перенести в другую группу. Также добавили населенные пункты и улицы.

Соответствующий график будет действовать в течение этого года.

Отмечается, что отключения будут продолжаться по два часа днем и 2,5 часа ночью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 4 января в некоторых областях отменили отключение света.

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Полтавская область
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