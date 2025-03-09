Не только военная. В Еврокомиссии объяснили цель перевооружения Европы

Европейский Союз начинает внедрять план перевооружения Европы. ЕС запускает программу REARM Europe на 800 миллиардов евро для укрепления безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Итак, на этой неделе была единодушно поддержана инициатива REARM Europe - пакет на 800 миллиардов евро для обороны. Это историческое решение. Оно может стать основой для создания Европейского оборонного союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что ЕС будет продвигать план REARM Europe со всей решимостью. И объяснила, что его идея проста.
"Мы должны раскрыть весь наш потенциал перед лицом реальных угроз. И если нам удастся объединить усилия с другими единомышленниками, такими как Великобритания, Норвегия или Канада, этот потенциал станет еще больше", - отметила фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что экономическая сила Европы и ее оборонный план REARM тесно связаны между собой. Она отметила, что инновационный и экономический потенциал ЕС является важным фактором безопасности, а оборонные инициативы, в свою очередь, могут существенно усилить Единый рынок в перспективе.
По ее словам, будущие инвестиции в военное оборудование и инфраструктуру безопасности будут способствовать развитию ключевых отраслей, в частности:
Кроме того, она отметила значение технологий, таких как спутниковые сети, автономные транспортные средства и робототехника, которые важны не только для обороны, но и для конкурентоспособности Европы. Отдельно она подчеркнула, что центральную роль в этом процессе будут играть малые и средние предприятия, которых в оборонной цепи поставок насчитывается 2500.
"Чтобы достичь успеха, мы также должны ускорить процессы и привлечь больше частных инвесторов. Мы запустим новые "омнибусные" пакеты, чтобы еще больше упростить правила и сократить бюрократические процедуры - в том числе в оборонном секторе", - отметила фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен отметила, что в современных условиях сохранение Европы как экономического центра силы является также вопросом коллективной безопасности.
"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Это касается и моей Комиссии. Чтобы справиться со сложным путем, который нас ждет, мы должны перейти в режим готовности. Именно поэтому в течение следующих недель я созову первый в истории Колледж безопасности", - подчеркнула она.
Напомним, недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.
Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.
Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.
Заметим, что ранее на этой неделе все 27 стран-членов ЕС согласовали план перевооружения Европы.
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