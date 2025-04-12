Не только для Украины: Испания хочет тратить активы РФ на защиту Европы

С идеей создать такой временный инструмент для финансирования крупномасштабных общеевропейских проектов выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, призвав к этому коллег из ЕС.

"Настало время для европейской солидарности поддержать Украину и страны восточной линии фронта. Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность", - сказал Куэрпо в кулуарах встречи в Варшаве.

Bloomberg поясняет, что нехватка денежных средств в некоторых странах блока означает, что ЕС необходимо найти дополнительные варианты финансирования многолетнего недофинансирования, и среди обсуждаемых тем было создание новых общеевропейских инструментов.

В отличие от предложенных до сих пор вариантов, основанных только на льготных кредитах, Испания хочет также предоставлять странам ЕС гранты - в частности, Востоку, который в большей степени подвержен российской угрозе.

Предложенный Испанией инструмент, разработанный как целевой механизм, будет финансироваться за счет взносов государств-членов, объединенного долга ЕС и фонда спасения Европейского стабилизационного механизма.

Кроме того, Мадрид заявил, что часть замороженных активов российского Центробанка в Европе в размере 200 млрд евро (227 млрд долларов США) также может быть использована для финансирования военных проектов на благо Украины.

Глава Минэкономики ЕС Валдис Домбровскис заявил журналистам после встречи, что комиссия "готова изучать новые пути и варианты", а акцент Испании на поддержке востока региона "хорошо вписывается в дискуссию, которую мы ведем".

Выступая вместе с комиссаром, польский министр финансов Анджей Доманский, который председательствовал на встрече, сказал, что подавляющее большинство министров посчитали, что могут потребоваться дополнительные инструменты финансирования обороны. Также он назвал "обнадеживающей" солидарность, выраженную некоторыми южными членами блока.