Европа вооружается: в общий рынок хотят включить Британию и Украину

Министры финансов Европейского Союза обсудят на этой неделе создание совместного межправительственного оборонного фонда, который будет закупать и владеть оборонным оборудованием. В него могут войти Великобритания и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Документ, подготовленный аналитическим центром Bruegel, был заказан польским председательством в ЕС и должен обеспечить крупное финансирование обороны без увеличения уровня государственного долга, которое вызывает беспокойство у многих стран с высоким уровнем задолженности.

Документ является частью обсуждения в ЕС вопроса о том, как финансировать подготовку к возможному нападению со стороны России, поскольку европейские правительства осознают, что они больше не могут полностью полагаться на СШа в вопросах своей безопасности.

ЕС уже планирует увеличить военные расходы на 800 млрд евро в течение следующих четырех лет за счет ослабления фискальных ограничений на инвестиции в оборону и совместного заимствования средств на крупные оборонные проекты под залог бюджета ЕС.

Оборонный фонд, который будет обсуждаться 12 апреля на неформальной встрече министров финансов ЕС в Варшаве, станет дополнением к уже объявленным финансовым инициативам.

Механизм фонда

Фонд, получивший название Европейский оборонный механизм (EDM), будет создан в соответствии с межправительственным соглашением и будет иметь значительный капитал, что позволит ему осуществлять заимствования на рынке.

В EDM, который также мог бы выдавать кредиты, могли бы входить страны, не входящие в Европейский Союз, например, Великобритания, Украина или Норвегия.

Дополнительным преимуществом идеи центром Bruegel также стало бы содействие формированию единого европейского рынка оборонного оборудования с целью снижения затрат и объединения ресурсов.

Оборонные закупки и производство в 27 странах ЕС сильно фрагментированы: имеется не менее семи различных типов танков, девяти типов самоходных гаубиц и семи различных типов боевых машин пехоты. Это увеличивает затраты, снижает оперативную совместимость и препятствует экономии за счет масштаба.

Центр Bruegel заявил, что у Европы есть шанс сократить свою военную зависимость от США к 2030 году только в том случае, если она объединит закупки в максимально возможной степени и создаст общий европейский рынок обороны, включающий Великобританию как крупного игрока в промышленной обороне для усиления конкуренции.

Для стимулирования собственной оборонной промышленности Европы EDM будет закупать продукцию только у подрядчиков из стран EDM или у консорциумов с определенной минимальной степенью участия подрядчиков, штаб-квартиры которых находятся в странах EDM.

Центр Bruegel заявил, что при кредитовании своих членов EDM может применять стандартную ставку и субсидированную для "прифронтовых государств" за счет взносов из трастового фонда, периодически пополняемого всеми членами.

Прифронтовые государства - это государства, имеющие общую границу с Россией или Беларусью, высокий уровень национальных военных расходов или и то, и другое.