Только эти два знака Зодиака наконец-то получат то, что давно хотели

28 августа ретроградный Нептун в Овне создаст гармоничный аспект с Ураном в Близнецах, и это станет настоящим поворотным моментом. Нептун поможет увидеть, что реально, а что только иллюзия, тогда как Уран подтолкнет к смелым идеям и новым решениям.

Когда эти две планеты объединяют силы, появляется ясное понимание: реальная жизнь может быть значительно лучше любых фантазий.

Но это осознание приходит только по глубокому пониманию того, что каждый из нас способен создавать собственную реальность - все зависит от мышления и отношения к миру.

Положительное мышление - ключ к переменам. И именно 28 августа два знака Зодиака особенно остро почувствуют эту силу: Рак и Телец.

Рак

Пора избавиться от внутренних барьеров. Ретроградный Нептун активирует ваш 10-й дом успеха, в то время как Уран повлияет на 12-й дом подсознания, помогая освободиться от тревог.

После нескольких непростых месяцев вы начинаете отдавать себе отчет: вы способны на все, о чем мечтали. Жизнь, которую хотите прожить, цели, к которым стремитесь, - все это ближе, чем кажется. Но важно побороть страх, самокритику и внутреннюю неуверенность.

Нептун и Уран помогут взломать ментальные ограничения. Стоит только поверить в свои силы и желаемое станет реальностью.

Телец

Ваши мечты уже рядом. 28 августа Уран обновляет ваш второй дом финансовой стабильности, а ретроградный Нептун - двенадцатый дом подсознательных желаний.

Это сочетание может открыть вам глаза: все, к чему вы стремились - комфорт, безопасность, достаток - действительно достижимо. Более того, многое из этого вы уже имеете, но не всегда это осознаете.

Если вы готовы к переменам, возможно, придется сделать что-нибудь смелое и нестандартное. Важно избавиться от ограничивающих убеждений и поверить, что вы действительно достойны того, о чем мечтаете.

Ваше мышление - главный ресурс, который может кардинально изменить не только вашу жизнь, но и финансовое состояние.